Basket

Basket Serie A, highlights: Treviso-Pesaro 91-81

Vittoria molto importante per la De'Longhi Treviso che riscatta lo scivolone contro Reggio Emilia in uno dei vari recuperi battendo con merito la Carpegna Prosciutto Pesaro nel match valido per la decima giornata di Serie A.

00:05:44, 198 Visualizzazioni, 06/12/2020 A 18:58