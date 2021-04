Basket

Basket Serie A, highlights: Treviso-Sassari 89-85

Non si ferma la corsa della De'Longhi Treviso che batte 89-85 il Banco di Sardegna Sassari nell'anticipo di mezzogiorno della 26esima giornata, stampa la sesta vittoria consecutiva e aggancia proprio la Dinamo in classifica a quota 28 punti, in piena zona playoff.

00:07:19, 40 minuti fa