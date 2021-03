Basket

Basket, Serie A, highlights: Treviso-Trieste 95-76

4° successo consecutivo per la De' Longhi Treviso, che al Palaverde regola anche l'Allianz Pallacanestro Trieste (95-76), ribaltando la differenza canestri (-5 all'andata) e confermandosi al 6° posto solitario in classifica. La coppia Logan-Sokolowski bombarda da oltre l'arco dei 6.75, tirando 11/18 da 3 (0/5 il resto della squadra). A Trieste non bastano i 18 a testa del duo Fernandez-Upson.

00:06:41, un' ora fa