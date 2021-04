Basket

Basket Serie A, highlights: Treviso-Varese 94-103

Scatto salvezza della Openjobmetis Varese che fa un colpaccio andando a vincere al PalaVerde contro la De'Longhi Treviso per 103-94 nella 28esima giornata di Serie A. Prova sontuosa della formazione di Massimo Bulleri che batte una formazione che veniva da sei successi e conquista due punti pesantissimi per salire a quota 20 in classifica.

00:06:17, 34 minuti fa