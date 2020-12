Basket

Basket Serie A, highlights: Treviso-Virtus Bologna 72-98

La Segafredo Virtus Bologna si conferma perfetta in trasferta dopo i successo abbondante al PalaVerde contro la De'Longhi Treviso nella sfida valida per la 12esima giornata. La squadra di Sasha Djordjevic centra la sesta vittoria esterna in altrettante gare, la settimana in campionato a fronte di quattro stop, tutti in casa.

