Basket

Basket Serie A, highlights: Trieste-Fortitudo Bologna 88-82

L'Allianz Trieste batte in rimonta da -14 la Fortitudo Bologna, difende il parquet amico e chiude col settimo posto in classifica: ai playoff sfiderà Brindisi. Top scorer Myke Henry con 22 punti, decisivo Grazulis con 14; per la Effe 21 di Banks e 18 di Aradori.

00:05:51, 33 minuti fa