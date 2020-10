Basket

Basket Serie A, highlights: Trieste-Milano 65-87

Le fatiche di Eurolega non frenano l'AX Armani Exchange che resta imbattuta anche in campionato grazie alla larga vittoria per 87-65 all'Allianz Dome contro Trieste nella sfida tra formazioni ancora senza sconfitte in Serie A.

