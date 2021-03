Basket

Basket, Serie A: Highlights: Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Milano 69-63

La Reyer Venezia supera una Milano in difficoltà fisica e mentale e in versione rimaneggiata per le assenze di tanti uomini-chiave (Rodriguez, Hines, Datome e Delaney). Jeremy Chappell realizza 15 punti, seguito dai 14 di Austin Daye e dai 12 di Mitchell Watt. A Milano non servono i 13 di Kevin Punter e gli 11 di Zach LeDay.

00:05:22, 28/03/2021 A 18:34