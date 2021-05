Basket

Basket, Serie A: Highlights: Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari 93-91

BASKET, SERIE A - L'Umana Reyer Venezia conquista un'epica vittoria in gara-5 superando il Banco di Sardegna Sassari in volata 93-91 rimontando dal -19 accusato nel terzo periodo: decisiva una tripla di Stefano Tonut a 24" dalla sirena. Ora affronterà l'Olimpia Milano in semifinale, con il primo appuntamento della serie in programma sabato sera al Forum.

00:07:07, un' ora fa