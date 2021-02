Basket

Basket, Serie A: Highlights: UnaHotels Reggio Emilia-Virtus Segafredo Bologna 62-89

La Virtus Bologna resta imbattuta in trasferta in stagione (17-0) passando anche alla Unipol Arena per 89-62 nel derby con la UnaHotels Reggio Emilia. Un indiavolato Vince Hunter troneggia con 20 punti e 10 rimbalzi, Julian Gamble segue con 14 e Milos Teodosic ne aggiunge 11 con 7 assist, compresa una delle perle più spettacolari della stagione.

00:05:28, 9 Visualizzazioni, un' ora fa