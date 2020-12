Basket

Basket, Serie A: Highlights: Vanoli Basket Cremona-Happy Casa Brindisi 96-94

La Happy Casa Brindisi incassa il secondo ko consecutivo cadendo a Cremona 96-94 in un finale infuocato. Daulton Hommes guida la squadra di coach Galbiati, che spezza una striscia di tre ko in fila, segnando 20 punti, seguito dai 14 di Fabio Mian. Per Brindisi non servono i 22 di Nick Perkins e i 21 di un ondivago D'Angelo Harrison.

