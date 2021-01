Basket

Basket, Serie A: Highlights: Vanoli Cremona-AX Armani Exchange Milano 81-83

L'AX Armani Exchange Milano allunga a cinque la striscia di vittorie consecutive in campionato passando al PalaRadi per 83-81 nel recupero della 15a giornata, un risultato che estromette Cremona dalle Final Eight di Coppa Italia in favore di Reggio Emilia. Kevin Punter guida con 15 punti, seguito dai 14 di Kaleb Tarczewski, mentre Cremona sbaglia sulla sirena il tiro della vittoria con Hommes.

