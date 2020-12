Basket

Basket, Serie A: Highlights: Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari 75-95

La Dinamo Sassari si rimette in marcia dopo il ko contro Milano vincendo a Cremona per 95-75, spinta dai 25 punti di Miro Bilan e dai 22 di Eimantas Bendzius. Alla Vanoli non servono i 18 punti di Daulton Hommes e i 16 di Jarvis Williams.

