Basket Serie A, highlights: Vanoli Cremona-Virtus Bologna 75-88

Undicesimo successo in campionato, nono in altrettante gare in trasferta per la Segafredo Virtus Bologna che sbanca il PalaRadi battendo 88-75 a Vanoli Cremona nell'anticipo del sabato della 17esima giornata di Serie A. La formazione di Sasha Djordjevic tiene sempre in mano il match, poi nella seconda metà del terzo quarto costruisce l'allungo decisivo.

