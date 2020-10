Basket

Basket Serie A, highlights: Varese-Cantù 80-90

Primo stop per l'Openjobmetis Varese che cade in casa nel posticipo contro Cantù per 90-80: l'Acqua S.Bernardo, reduce dal successo su Pesaro, conquista il derby numero 147 e torna a vincere a Masnago dopo quasi 4 anni (era il 4 dicembre 2016, ndr).

