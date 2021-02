Basket

Basket Serie A, highlights: Varese-Cremona 110-105 d2ts

Pazzesca, una partita semplicemente pazzesca! Servono due tempi supplementari a Masnago per decidere il derby tra Openjobmetis Varese e Vanoli Cremona, derby valido per la 19esima giornata di Serie A e vinto 110-105 dalla squadra di Massimo Bulleri. I biancorossi la spuntano e centrano il secondo successo di fila, il secondo in quattro giorni dopo quello contro Brindisi.

