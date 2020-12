Basket

Basket, Serie A, highlights: Varese-Treviso 79-80

Successo in rimonta per la De'Longhi Treviso, che espugna il parquet della Openjobmetis Varese con un grande 2° tempo. Dopo i soli 30 punti realizzati nella prima metà di gara, David Logan (23) e compagni si scatenano nel 3° quarto (8-28) e trovano il canestro della vittoria a 4'' dalla sirena (con Michal Sokolowsk). A Varese non bastano il solito Scola (19 e 10 rimbalzi) e Douglas (24).

