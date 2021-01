Basket

Basket Serie A, highlights: Venezia-Cremona 88-84

Per la 2ª volta in pochissimi giorni, la Vanoli Cremona rischia il colpaccio contro una "grande" del basket italiano. Al Taliercio la squadra di coach Galbiati culla sogni di gloria fino a 1’ dal termine, ma a festeggiare è l’Umana Reyer Venezia, al 4° successo consecutivo in Serie A.

