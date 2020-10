Basket

Basket Serie A, highlights: Venezia-Pesaro 72-90

Prima vittoria in campionato per la VL Pesaro che sbanca il Taliercio superando nettamente la Reyer Venezia, al primo ko stagionale in A. Ospiti guidati dai 23 punti di Filipovity e dai 22 di Massenat.

