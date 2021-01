Basket

Basket Serie A, highlights: Venezia-Reggio Emilia 95-75

Secondo successo consecutivo per l’Umana Reyer Venezia, che supera facilmente la UNAHOTELS Reggio Emilia e centra la testa di serie numero 5 per le Final Eight della prossima Coppa Italia, dove affronterà la Virtus Segafredo Bologna ai quarti di finale.

