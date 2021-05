Basket

Basket, Serie A, highlights: Venezia-Sassari 83-78

BASKET. SERIE A - L'Umana Reyer Venezia vince anche gara-2 dei quarti Playoff contro il Banco di Sardegna Sassari. In un finale infuocato, come quello di gara-1, decide una triplona di Stefano Tonut (25, con 10/16 al tiro). Ottimo anche Mitchell Watt (20), mentre alla Dinamo non bastano Ethan Happ (14) e Stefano Gentile (13+9 rimbalzi). Fondamentale il parziale nel 3° quarto: 20-7 Venezia.

00:05:58, 8 minuti fa