Basket, Serie A, highlights: Venezia-Sassari 92-91 d.t.s.

BASKET. SERIE A - Spettacolare gara-1 Playoff tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. Non bastano 40' per decretare una vincitrice e l'OT è un susseguirsi di ribaltamenti di fronte. Decide Austin Daye con 2/3 a cronometro fermo a meno di 2'' dalla sirena. A Sassari non basta la doppia-doppia di Miro Bilan (19+11). Pesantissime le triple del duo Chappell-Stone (9/19 da 3 in due).

00:06:59, 23 minuti fa