Basket

Basket, Serie A, highlights: Venezia-Varese 86-77

L'Umana Reyer Venezia ritrova la vittoria, superando l'Openjobmetis Varese e interrompendo così una striscia di 7 k.o. consecutivi (tra LBA ed EuroCup). Protagonisti diversi nel corso della sfida. Stefano Tonut chiude con 21 punti e 8 rimbalzi, mentre Andrea De Nicolao è fondamentale con le bombe (4/9), specie nel 1° tempo. Per la prima volta in stagione, Luis Scola chiude invece in singola cifra.

