Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Brindisi 88-98

Non si ferma la marcia della Happy Casa Brindisi che vince anche alla Segafredo Arena 98-88 contro la Virtus Bologna nella 7a giornata di Serie A, conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, la terza di sempre sul campo dei bianconeri (3-8 il bilancio), e aggancia momentaneamente Milano in vetta alla classifica con 12 punti.

