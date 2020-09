Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Cantù 84-65

Debutto vincente ma col retrogusto amaro per la Segafredo Virtus Bologna che travolge l'Acqua S.Bernardo Cantù nell'esordio in campionato ma perde per infortunio la stella Milos Teodosic, uscito zoppicando per una presunta distorsione alla caviglia destra prima dell'intervallo.

