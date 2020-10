Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Cremona 92-95

La terza giornata di Serie A si apre con una clamorosa sorpresa perchè la Segafredo Virtus Bologna, imbattuta, perde in casa 95-92 contro la Vanoli Cremona, fin qui a secco in campionato. Decisivo Peppe Poeta col massimo in carriera da 28 punti cn 7 triple e 33 di valutazione.

10/10/2020