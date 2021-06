Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Milano 76-58

La Virtus Segafredo Bologna si porta a un solo punto dalla conquista dello Scudetto dopo il successo per 76-58 sull'AX Armani Exchange Milano in gara-3. Kyle Weems è il grande MVP di serata con 23 punti e 10 rimbalzi, Milos Teodosic ne aggiunge 12 con 6 assist. Venerdì sera gara-4 alle ore 19.00 (LIVE su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player e Discovery Plus).

00:06:19, 8 minuti fa