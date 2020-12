Basket

Basket, Serie A, highlights: Virtus Bologna-Pesaro 100-80

La Virtus Segafredo Bologna vince il recupero dell'8° turno di LBA, schiantando la Carpegna Prosciutto Pesaro (100-80) e interrompe una striscia di 5 k.o. casalinghi consecutivi. Stefan Markovic è inarrestabile (15 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), ma ottime prove anche per Milos Teodosic (19) e Marco Belinelli (16 punti e 5 assist). Record societario di triple (18) in Serie A per le V-Nere.

