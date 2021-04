Basket

Basket, Serie A, highlights: Virtus Bologna-Trieste 81-67

4° successo consecutivo in Serie A per la Virtus Segafredo Bologna. Nonostante le importanti assenze (out, per scelta tecnica in vista di gara-3 delle semifinali di EuroCup, Belinelli, Hunter, Markovic e Teodosic), le V-Nere regolano con facilità l'Allianz Pallacanestro Trieste (81-67). Mattatori del match Awudu Abass (17) e Josh Adams (16).

00:06:09, 2 ore fa