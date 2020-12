Basket

Basket, Serie A: Highlights: Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano 68-73

L'AX Armani Exchange Milano si aggiudica il big-match del 13° turno di Serie A passando in trasferta per 73-68 sulla Virtus Segafredo Bologna. Marco Belinelli debutta con 9 punti ma un solo canestro dal campo (1/7 al tiro). Per l'Olimpia brillano Kevin Punter, grande ex con 18 punti, e la coppia Shavon Shields-Zach LeDay, con 16 punti a testa.

