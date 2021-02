Basket

Basket, Serie A: Highlights: Virtus Segafredo Bologna-Openjobmetis Varese 85-76

La Virtus Segafredo Bologna festeggia il sesto successo nelle utime sette gare e resta nella scia della capolista Olimpia Milano. Josh Adams segna 21 punti dalla panchina (season-high), 14 per Kyle Weems, 13 per Marco Belinelli (tutti nel terzo periodo), 11 per Amar Alibegovic. Per Varese arriva invece il terzo ko in fila (19 punti con 13 rimbalzi per Toney Douglas).

00:06:03, 19 Visualizzazioni, un' ora fa