Basket

Basket, Serie A: Hunt si mangia la linea di fondo e decolla per la schiacciatona in reverse

Spettacolare schiacciatona di Dario Hunt nella sfida tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia. Il lungo biancoblu vince il duello col diretto avversario e gli stampa in faccia un'incredibile dunk in reverse, dopo essersi letteralmente mangiato la linea di fondo con una grande partenza in palleggio.

00:00:33, 10 minuti fa