Dinamo Sassari, dopo l'annuncio del nuovo tecnico. Demis Cavina, ritornato in Sardegna a distanza di 12 anni e dopo aver guidato la Reale Mutua Torino nell'ultimo biennio, ha infatti sostituito la "Mosca Atomica", Gruppo A della prossima Basketball Champions League (assieme a Lenovo Tenerife, MHP Riesen Ludwigsburg e alla vincente del torneo di qualificazione numero 4). Tempo di acquisti e di conferme anche in casa, dopo l'annuncio del nuovo tecnico., ritornato in Sardegna a distanza di 12 anni e dopo aver guidato la Reale Mutua Torino nell'ultimo biennio, ha infatti sostituito la "Mosca Atomica", Gianmarco Pozzecco , alla guida del Banco di Sardegna e ora potrà contare su un roster versatile e poliedrico, non solo a livello atletico, ma anche tattico. La società presieduta da Stefano Sardara ha infatti ufficializzato tre, importanti, colpi di mercato, confermando la volontà di competere ai massimi livelli italiani ed europei, considerando che Sassari è stata inserita nel(assieme a Lenovo Tenerife, MHP Riesen Ludwigsburg e alla vincente del torneo di qualificazione numero 4).

Conferme e nuovi arrivi

Partiamo innanzitutto dalle conferme. Prolungando l'accordo con Jason Burnell, ala statunitense classe 1997, alla terza stagione da professionista, tutte passate in Italia, ed Eimantas Bendzius, micidiale ala grande tiratrice lituana (stretch-four se mai ne esista uno nel nostro campionato), capace di viaggiare col 45% da 3 nella scorsa LBA, la Dinamo potrà trovare il prima possibile quell'equilibrio necessario per affrontare al meglio la prossima stagione. Una scelta precisa, quella fatta dalla società biancoblu, che va nella direzione di una continuità soprattutto "umana", prima ancora che tecnica. La forza del gruppo ha infatti fatto quasi sempre la differenza nei risultati stagionali di Sassari. Un collettivo plasmato, a propria immagine e somiglianza, da un Pozzecco emigrato a Milano, ma c'è da scommettere che coach Cavina saprà raccogliere al meglio l'eredità del suo predecessore.

Jason Burnell brutalizza il ferro di Venezia con una schiacciatona

Oltre ai rinnovi, ci sono però anche i nuovi innesti. Nell'attesa di capire quale possa essere il futuro di Miro Bilan, Sassari ha investito su Christian Mekowulu, una delle rivelazioni della scorsa LBA. Il centro, ex-De' Longhi Treviso, ha infatti chiuso lo scorso campionato a 12.7 punti e 6.5 rimbalzi di media, evidenziando lampi di strapotere fisico-atletico non indifferenti, ma anche buona tecnica e movimenti spalle a canestro. Si tratta di un atleta completamente diverso rispetto al califfo croato, quest'ultimo una sorta di unicum nel panorama contemporaneo del ruolo di centro, sempre che abbia ancora senso scrivere di ruoli nella pallacanestro. Diventa allora lampante l'idea di un quintetto più dinamico e mobile, specie se nello stesso dovesse rientrare anche Tyus Battle, altro acquisto biancoblu.

Christian Mekowulu scatenato: tre stoppate alla fine del terzo quarto

Versatile swingman, capace di ricoprire sostanzialmente tutti i ruoli tra play e ala piccola, l'ex-Enisey è un atleta polifunzionale, dotato di buona mano - anche da oltre l'arco dei 6.75, come dimostra il 46% di media nell'ultima VTB League, per quanto al college sia stato decisamente più ondivago (34% in 105 partite con Syracuse) - e di un atletismo impressionante. Molto presumibilmente, Battle andrà a ricoprire il ruolo di 6° uomo in grado di spaccare le partite partendo dalla panchina, anche perché si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di David Logan (sul quale pare essere forte anche l'interesse dell'Elan Chalon) quale sostituto di Filip Kruslin nello spot di guardia.

Che show balistico per Logan, 35 punti e 6 triple contro la Fortitudo!

Fattore Diop e una nuova idea di pallacanestro

Tra i nuovi arrivi ci sarebbe anche Ousmane Diop, classe 2000 senegalese, ma di formazione italiana, che proprio nella Torino di coach Cavina ha tanto impressionato nell'ultima stagione di Serie A2 (17.6 punti e 8 rimbalzi di media nel Girone Verde). Il giovane lungo è però alle prese con problemi alla cartilagine del ginocchio e la società continua a monitorarne la situazione ma anche a guardarsi intorno, per sopperire all'esigenza di trovare un altro centro nel caso in cui Diop dovesse restare ai box per troppo tempo. L'idea è comunque quella di una Sassari più atletica e versatile rispetto all'ultima versione, specie nel proprio quintetto titolare.

Dovessero maturare anche le conferme di Bilan e Kruslin - situazioni ancora in divenire e non del tutto chiuse - allora il Banco di Sardegna confermerebbe anche quella dose di puro talento che, nel corso di una stagione sul doppio fronte, potrebbe fare eccome la differenza. Per adesso, tuttavia, la sensazione è quella di un roster biancoblu in cui ogni protagonista sappia fare quasi tutto su un parquet, con meno specialisti rispetto al passato e più all-around player. Anche perché questa, in realtà, è la direzione in cui sembra andare tutta la pallacanestro contemporanea, non solo quella che sperano di vedere in Sardegna.

Dietro la testa a tutto campo: Miro Bilan inventa assist come Teodosic

