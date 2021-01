Basket

Basket, Serie A: il decimo assist di Teodosic per il backdoor di Weems

Doppia doppia da 14 punti e 11 assist per Milos Teodosic contro Trento: per il serbo sono già più di 200 gli assist in carriera in Serie A! Il decimo di serata premia il taglio backdoor di Weems.

