Abass ad Alibegovic passando per Pajola e Tessitori, ovviamente Belinelli, soprattutto Giampaolo Ricci, "Pippo", il capitano che ha sollevato il trofeo nel cielo della Segafredo Arena in mezzo alla macchia nera del popolo virtussino di "Basket City". Lo Scudetto conquistato della Segafredo Virtus Bologna ha tanto del nucleo italiano. Daadpassando per, ovviamente, soprattutto, "Pippo", il capitano che ha sollevato il trofeo nel cielo della Segafredo Arena in mezzo alla macchia nera del popolo virtussino di "Basket City".

Ricci: "E' il sogno di una vita, ce l'abbiamo fatta"

Nell'immediato post partita, ai microfoni di Eurosport, Ricci ha dedicato anche a sè stesso questo trionfo, un sogno, un traguardo impensabile per uno che la gavetta l'ha fatta per davvero, partito da Chieti, transitato dall'accademia della Stella Azzurra Roma, e arrivato alla Virtus dopo le esperienze a Casalpusterlengo, Verona, Derthona e Cremona.

Attraverso i social è arrivato anche un messaggio importante e toccante del papà Francesco, lui pure con un passato da cestista in Serie C (la mamma Marisa ha invece giocato in A), che ha sottolineato il grande lavoro e i sacrifici fatti dal suo Pippo. "Capitano mio Capitano, alza quella coppa, alzala alta. Ora non puoi vedere cosa c'è dentro, ma io lo so", l'incipit del post.

"In quella coppa ci sono tante cose belle: l'amore sconfinato dei tuoi genitori, di Silvia, di tuo fratello e tua sorella, delle due famiglie di origine, di cui sei fantastica sintesi, dei tuoi e dei nostri amici. Ci sono la stima e l'affetto di tanti compagni di squadra e di tanti allenatori, non tutti certo, ma tanti per cui sei diventato amico vero. C'è il cammino universitario, anch'esso pieno di sacrifici e difficoltà, ma anche di soddisfazione e di gioia. Ci sono le oltre 1000 pizze non mangiate, i 10.000 pranzi e cene dietetici, le birre non bevute, le gite e le vacanze non fatte, le rinucie di tutti i tipi". E poi la chiosa: "Allora tienila alta, quella coppa, perché anche se è solo una coppa con una medaglia, dentro c'è la tua vita, che, converrai con me, è valsa la pena vivere così fino ad oggi. Certo, ma veramente certo che il meglio deve ancora arrivare. Capitano mio Capitano. Papà".

Capitan Ricci alza il trofeo dello Scudetto Virtus

