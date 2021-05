Conclusa la regular season con la 30esima ed ultima vibrante giornata, la Serie A si tuffa nei playoff, una maratona con pochissimo respiro che poterà alla consegna dello Scudetto 2020-21. Giovedì 13 maggio si alza il sipario sulla post season con le gare 1 dei quarti di finale: la formula prevede quarti e semifinali con serie al meglio delle 5 partite mentre la finale si giocherà su 7 ravvicinate sfide con in palio il Tricolore.

L'di, vincitrice della stagione regolare, è la grande favorita, parte con la testa di serie numero 1 e avrà tutti i riflettori addosso: l'AX Armani Exchange ha vinto il titolo nel 2014, 2016 e 2018, ha voglia di tornare sul trono ma non va dimenticato che proprio in mezzo ai playoff avrà la Final Four di Eurolega a Colonia, dal 28 al 30 maggio . Proveranno a far saltare il banco ladi, la grande sorpresa del campionato, e ladelle stelle, il club che avrà l'ulteriore stimolo di non aver potuto giocarsi il titolo ne 2020 a causa della pandemia quando era prima e probabilmente grande favorita. Da non sottovalutare infine, abituate al "livello playoff" e squadre che hanno vinto gli ultimi tre titolo in anni dispari. E questo è un anno dispari...