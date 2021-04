Basket

Basket, Serie A: JaCorey Williams devastante contro Venezia, 33 punti

Sceglie la classicissima contro Venezia per stampare la miglior gara in Italia JaCorey Williams. Il big man mancino di Trento chiude con 33 punti, massimo in campionato, ed è il protagonista del successo dei suoi in overtime.

00:01:09, un' ora fa