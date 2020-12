Basket

Basket, Serie A: Jason Burnell fa tutto: stoppata, contropiede, assist e schiacciata

Jason Burnell. MVP della partita vinta dalla sua Dinamo Sassari per 97-93 sulla De'Longhi Treviso, si mette in mostra con un'azione a tutto campo. Dopo aver stoppato David Logan, conduce il contropiede e serve l'assist per la schiacciata di Miro Bilan a rimorchio centrale.

