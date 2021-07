Dopo tre stagioni a Milano, Jeff Brooks è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. L'ala statunitense (con passaporto italiano acquisito tramite matrimonio) ha inchiostrato un accordo pluriennale con l'Umana Reyer Venezia, rendendo così ufficiale una mossa di mercato ormai attesa da settimane. Si tratta della sesta esperienza in Italia per Brooks, che in passato ha vestito anche le canotte di Jesi (in LegaDue), Cantù, Caserta e Sassari.

Nonostante la conquista delle Final Four di Colonia, quella appena chiusa è stata la peggior stagione milanese di Brooks, ai minimi storici per produzione in Eurolega (2.1 punti e 2.2 rimbalzi di media in 32 gare, due da titolare) e in campionato (3.0 punti e 2.8 rimbalzi). Dopo una prima annata promettente con Simone Pianigiani in panchina, in cui ha ricoperto alla perfezione il ruolo di collante difensivo nel quintetto base, Brooks ha faticato ad adattarsi al sistema di Ettore Messina, perdendo progressivamente fiducia e minutaggio. Ora, a Venezia, troverà un ambiente nuovo, adatto alle sue caratteristiche tecniche e caratteriali, dove spera di potersi rilanciare anche a 32 anni di età.

Mitchell Watt, la squadra di coach De Raffaele potrà schierare una batteria di lunghi molto solida e ben allestita nella prossima stagione. Con l'inserimento di Brooks, la Reyer piazza un secondo colpo importante sotto canestro due giorni dopo la firma del lituano Martynas Echodas . Assieme al confermato, la squadra di coach De Raffaele potrà schierare una batteria di lunghi molto solida e ben allestita nella prossima stagione.

"Negli ultimi anni la Reyer ha dimostrato di essere un top club – le prime parole di Jeff Brooks da orogranata – una società che da quando è tornata in Serie A ha vinto tanti trofei, formato giocatori importanti e lavorato sempre bene. Sono davvero felice e grato di poter continuare la mia carriera in un club ambizioso. In questi anni ho avuto modo di parlare della Reyer con tanti compagni e amici e non ho mai sentito qualcosa di negativo riguardo al club, è una cosa rara. Credo di potermi inserire bene nel sistema Reyer, ne ho già parlato con il coach, metterò a disposizione la mia versatilità e il mio altruismo dando tutto ciò in termini di energia, rimbalzo, atletismo e fame di vittoria. Sono eccitato di rappresentare la Reyer e Venezia dove… ehm… non sono mai stato! Ho passato otto anni in Italia, mia moglie è italiana, ma non sono mai stato a Venezia e ora devo recuperare il tempo perduto".

