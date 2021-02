Basket

Basket, Serie A: Josh Adams posterizza Egbunu e si prende anche i complimenti

Josh Adams è protagonista di una delle azioni più spettacolari della partita tra Virtus Segafredo Bologna e Openjobmetis Varese: va a schiacciare in testa a Egbunu, che non può esimersi dal fargli i complimenti per il gesto atletico pazzesco!

00:00:29, 16 Visualizzazioni, un' ora fa