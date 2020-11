Basket

Basket, Serie A: Kelvin Martin chiude il 3° quarto del match contro Brescia con stile

Esiste miglior modo per chiudere un quarto? Secondo Kelvin Martin, no. E allora il giocatore della Dolomiti Energia Trento ci regala una grande schiacciata per bruciare la sirena del 3° quarto nel match esterno contro la Germani Brescia.

