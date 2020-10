Brusco risveglio per la Dolomiti Energia Trentino il giorno successivo alla bella vittoria in rimonta e dopo un supplementare per 85-83 contro la Vanoli Cremona nel posticipo della 5a giornata di Serie A. Infatti il club trentino ha comunicato che ci sono cinque positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, tre giocatori e due membri dello staff: ovviamente c'è preoccupazione in vista della trasferta di mercoledì sera alle 21 in casa di Gran Canaria per il Round 5 di Eurocup, torneo in cui l'Aquila è ancora imbattuta.