Basket, Serie A: l'eleganza di Austin Daye, 10 punti nel primo tempo

Il talento e l'eleganza di Austin Daye non sono una novità, però guardare l'ala della Reyer Venezia è sempre un piacere per gli occhi. Sono 10 punti nel primo tempo a Brescia per l'ex Spurs.

00:00:50, 50 Visualizzazioni, 4 ore fa