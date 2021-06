Malcolm Delaney non sarà schierabile nella partita di mercoledì sera a Bologna (ore 20.45, LIVE in TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player e un infortunio muscolare all'anca sinistra che sarà rivalutato nei prossimi giorni. Quel cambiamento dell'assetto lasciato intendere da coach Ettore Messina nel post-partita di gara-2 si renderà necessario non soltanto per scelta tecnica. L'AX Armani Exchange Milano ha infatti annunciato chenon sarà schierabile nella partita di mercoledì sera a Bologna (ore 20.45, Discovery Plus ) a causa diche sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Delaney, che in stagione ha già sofferto una grave distorsione a una caviglia e un'operazione di pulizia al ginocchio per risolvere un problema di lunga data, ha disputato due partite sottotono nelle sconfitte al Forum. In gara-1 è stato limitato a un solo punto in 19 minuti, mentre nelle seconda uscita, pur collezionando 10 punti con 6 rimbalzi e 4 assist, non è riuscito a incidere in regia e in personalità.

L'alternativa più ovvia, già sperimentata con frutti in stagione, è la promozione in quintetto base di Michael Roll nel ruolo di finto playmaker , così da mantenere inalterata la rotazione sugli esterni con Sergio Rodriguez nelle vesti di sesto-uomo in uscita dalla panchina.

