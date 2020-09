UnaHotels Reggio Emilia-AX Armani Exchange Milano 71-87

Di Daniele Fantini. La difesa di Ettore Messina colpisce ancora. A una settimana di distanza dal trionfo in Supercoppa, Milano conferma la solidità nella propria metacampo aprendo il campionato con un netto successo per 87-71 sulla UnaHotels Reggio Emilia, un risultato maturato grazie a un secondo tempo in cui l'Olimpia stritola nelle spire difensive una Reggiana capace di impensierirla a lungo con una prima metà di gara giocata ad alta intensità energetica. Milano spezza una situazione di sostanziale equilibrio all'intervallo lungo (40-44) fuggendo con un doppio parziale piazzato alla metà del terzo periodo e a cavallo dei due quarti conclusivi, frangenti in cui tiene gli avversari senza punti rispettivamente per oltre tre e quattro minuti consecutivi: responsabilità individuali in marcatura, organizzazione tattica perfetta, rotazioni ottime sugli aiuti e controllo dei tabelloni (39-30 il conto dei rimbalzi) sono le armi che l'Olimpia sta continuando ad affilare per tornare a cucirsi lo scudetto sulla maglia e vivere una stagione da protagonista anche in Europa.

Serie A Hurrà Virtus Roma, pranzo indigesto per la Fortitudo Bologna 6 ORE FA

Bentornato, Gigi Datome: il primo canestro del campionato in maglia Olimpia Milano

In una serata senza gli infortunati Malcolm Delaney e Vlado Micov (il Professore ne avrà per un mesetto), Milano ha necessità di una quindicina di minuti per ritrovare la fluidità e l'efficacia offensiva mostrate in Supercoppa e scoprire nuovi interpreti e protagonisti: Zach LeDay (scelto al posto di Kaleb Tarczewski per turnover) convince sempre più nel verniciato (17 punti, 6 rimbalzi e un perfetto 11/11 in lunetta), Gigi Datome spara cartucce fondamentali per trattenere una Reggiana scatenata nel secondo periodo (14 punti, 6 rimbalzi e tre triple consecutive prima dell'intervallo per permettere a Milano di chiudere in testa alla sirena), Shavon Shields emerge come go-to-guy sulla lunga distanza (14, 6 rimbalzi), mentre Kyle Hines sfodera una prestazione di assoluta esperienza da veterano vero, con sbavature minime su entrambi i lati del campo (12, 7 rimbalzi). A orchestrare il tutto c'è un Sergio Rodriguez stranamente impreciso al tiro (3 punti con 1/9 dal campo) ma capace di prendere in mano il senso tattico della partita in un secondo tempo giocato su alti livelli e con un'intesa ottimale con i neo-acquisti Hines e Shields: il Chacho serve 9 assist, la maggior parte dei quali nei momenti di break biancorosso.

Reggio, con rotazioni accorciate dall'assenza di Janis Blums, conferma invece quanto di buono già mostrato in Supercoppa, dove si era giocata la qualificazione alle Final Four fino agli ultimi secondi del gironcino preliminare. La squadra di Martino aggredisce la gara con un grande trasporto emotivo ed energetico, tenendo botta sul piano fisico e mentale a una Milano in difficoltà nell'attaccare la zona 2-3 e nel contenere le scorribande di Brandon Taylor (12) e Tomas Kyzlink (14), i migliori nel primo tempo. Nella ripresa, complice il calo fisiologico di intensità e attenzione, emergono i veri valori dei roster e matura una sconfitta forse fin troppo ingenerosa con il suo -16 finale (massimo svantaggio: -20 al 37' sul 62-82). Nonostante il ritardo di preparazione, Joshua Bostic guida l'attacco segnando 17 punti in 23' dalla panchina, un ottimo segnale per la definizione delle gerarchie all'interno del quadro tattico di squadra. Molto interessante anche la serata di Leo Candi (11 punti), tra gli ultimi ad arrendersi anche con una situazione di punteggio ormai compromessa: inizia bene quella che a Reggio sperano essere la stagione del suo definitivo step in avanti.

Reggio Emilia: Taylor 12, Kyzlink 14, Diouf, Johnson 4, Elegar 11; Candi 11, Bostic 17, Cham, Baldi Rossi 2, Bonacini. N.e.: Besozzi, Giannini. All.: Martino.

Taylor 12, Kyzlink 14, Diouf, Johnson 4, Elegar 11; Candi 11, Bostic 17, Cham, Baldi Rossi 2, Bonacini. N.e.: Besozzi, Giannini. All.: Martino. Milano: Rodriguez 3, Punter 8, Shields 14, Brooks 4, Hines 12; Moretti, LeDay 17, Cinciarini 3, Roll 8, Biligha 2, Datome 14, Moraschini 2. All.: Messina.

Openjobmetis Varese - Germani Brescia 94-89 d.t.s

A cura di Marco Arcari. Esordio vincente per Massimo Bulleri sulla panchina di Varese (e nella carriera da head-coach), dopo una sfida intensa, bellissima, durata 45’ e forse fin troppo poco per il piacere dei nostri occhi. Inizio nel segno di Drew Crawford, il quale piazza 5 punti nei primi 2 possessi offensivi degli ospiti e costringe coach Massimo Bulleri a spendere il primo timeout dopo neanche 90 secondi dalla palla a due (0-5). Varese si risveglia dopo il minuto di sospensione, ma paga anche le 2 bombe realizzate in rapida successione da Tyler Kalinoski (5-11 al 4’). Michele Ruzzier prova a tagliare in due la difesa biancoblu con ottime penetrazioni, ma è Niccolò De Vico a rimettere la sfida in parità (13-13) con una gran tripla in spot-up al 7’. La Germani non ci sta e riprende a macinare gioco e canestri, piazzando un break di 0-6 per un nuovo tentativo di allungo (16-21), nonostante i problemi di falli per Christian Burns (2 in pochissimo tempo) e qualche persa di troppo (6 nel solo 1° quarto). Entrambe le squadre commettono molti errori al tiro in apertura di 2° quarto e tocca allora all’eterno Luis Scola sbloccare il punteggio, dopo un gran lavoro a rimbalzo offensivo. T.J. Cline rianima l’attacco della formazione di coach Esposito, trovando 6 punti consecutivi e riportando Brescia a una buona distanza (24-31). Crawford raccoglie il testimone dal compagno e, con 5 in fila, trascina gli ospiti al primo vantaggio in doppia cifra del match (26-36) a 3’ dall’intervallo. La Openjobmetis fatica a trovare continuità in attacco, specie dalla distanza (1/8 da 3 nel 2° quarto), e allora capitan David Moss non fa sconti, scagliando il long-two del 33-43 con cui si chiude la prima metà di gara.

Denzel Andersson cancella Kalinoski con una stoppatona

Varese rientra sul parquet con un piglio decisamente diverso. A rimbalzo, specie offensivo, è dominio biancorosso nelle prime battute del 2° tempo, con la formazione allenata da Bulleri che trova un parziale di 6-0 per rimettere tutto in discussione (39-43) al 24’. Scola sale in cattedra in entrambe le fasi di gioco, mentre Brescia segna solamente un canestro su azione in oltre 5’ di ripresa; De Vico da 3 (46-47) costringe così coach Esposito a fermare tutto per un minuto di ampie riflessioni. Il lungo argentino continua a farla da padrone nel pitturato avversario, ma la Germani risponde con un mini-parziale propiziato dal giovanissimo Giordano Bortolani (53-57). Sembra un’accelerazione importante per gli ospiti, ma De Vico ha piani diametralmente opposti e, proseguendo nel suo show balistico da oltre l’arco dei 6.75, trova la quarta bomba di giornata che vale la parità a fine 3° quarto (59-59). Lo stesso De Vico, insieme a Ruzzier, costruiscono un buon break per Varese in apertura di ultima frazione dei regolamentari, ma Luca Vitali, in versione 6° uomo extra-lusso, risponde di carattere e vanifica il tutto in due diverse occasioni (67-68 al 35’). Il finale di gara si trasforma in un bellissimo duello a distanza tra Scola e Dusan Ristic, con l’argentino un po’ troppo impreciso a cronometro fermo ma comunque poetico nei movimenti spalle a canestro. Nel momento in cui i liberi sembrano essere la chiave per aprire lo scrigno contenente la vittoria, Scola e Crawford si innalzano a protagonisti: il primo sembra poter firmare il successo biancorosso con un gran sottomano (80-76), ma il secondo risponde col canestrissimo a 6 secondi dalla sirena (81-81), che vale l’overtime. Nei 5 minuti supplementari emerge tutto il talento offensivo di Toney Douglas, il quale piazza due bombe, compresa quella del 94-89 che vale il successo biancorosso e la felicità del pubblico di Masnago. Doppia-doppia di Scola (23 e 11 rimbalzi), 14 per De Vico (4/6 da 3) e 13, con 5 assist, per Ruzzier. A Brescia non bastano i 16 punti (e 6 rimbalzi) di Cline, e i 19 di Crawford.

Varese : Morse 4, Scola 23, De Nicolao 7, Jakovic 2, Ruzzier 13, Andersson 3, Strautins 12, De Vico 14, Ferrero 5, Douglas 11, Librizzi n.e., Virginio n.e. All. Bulleri.

: Morse 4, Scola 23, De Nicolao 7, Jakovic 2, Ruzzier 13, Andersson 3, Strautins 12, De Vico 14, Ferrero 5, Douglas 11, Librizzi n.e., Virginio n.e. All. Bulleri. Brescia: Cline 16, Vitali 7, Parrillo, Chery 12, Bortolani 5, Ristic 8, Crawford 19, Burns 2, Kalinoski 10, Moss 6, Sacchetti 4, Ancellotti. All. Esposito.

Serie A Buona la prima per Treviso! Trento rimonta da -19 ma cede 84-80 UN GIORNO FA