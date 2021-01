MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Oggi è una di quelle giornate in cui Sergio Rodriguez è ispirato. Parecchio ispirato. E quando cervello e mani funzionano a meraviglia all'unisono, l'esito è quasi scontato. Spinta dalle giocate della sua star, Milano prende il controllo della partita in maniera rapida e violenta con un break di 17-0 in risposta all'unico micro-vantaggio ospite (da 3-5 a 20-5) e non toglie più le mani dal manubrio, dilagando in un primo tempo da 62 punti realizzati (season-high) con il 70% dal tiro e 9/12 dall'arco e toccando anche il +34 (94-60) nel lungo garbage-time che porta alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Nel complesso, arriva un'altra dimostrazione di forza corale di una squadra che conferma l'ottimo momento già mostrato nelle ultime uscite in Eurolega, con una netta superiorità su entrambe le metacampo: l'attacco macina gioco, canestri e punti con fluidità e facilità, e la difesa, trascinata da Kyle Hines (preferito a Kaleb Tarczewski, out con Shields e Micov) e da un Jeff Brooks pimpante nel rinnovato duello di lungo corso con il debuttante Dominique Sutton, colpisce in maniera dura, rapida e cinica costruendo grossi parziali in serie (Reggio Emilia perde 25 palloni, massimo in stagione).