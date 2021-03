Fortitudo Lavoropiù Bologna. Ai risultati che maturano sui parquet e dopo il lettera, firmata dal Presidente Christian Pavani, in cui il club biancoblu paventa l'ipotesi di una sospensione temporanea degli emolumenti. La decisione societaria di un blocco a tempo, sarebbe maturata in seguito agli ultimi risultati in LBA della squadra di coach Luca Delmonte. Nelle ultime 3 partite di sconfitte: in ordine cronologico, 72-98 in trasferta contro l'AX Armani Exchange Milano, 70-95 tra le mura amiche della Unipol Arena contro l'Happy Casa Brindisi e infine il 78-84 maturato nel posticipo di domenica scorsa al Palaverde nella sfida con la De' Longhi Treviso. Periodo complicato in casa. Ai risultati che maturano sui parquet e dopo il grido d'allarme lanciato per la situazione legata alla pandemia, si somma infatti oggi una forte presa di posizione da parte della società. Come riportato dal "Corriere di Bologna", i giocatori della Effe avrebbero ricevuto una, in cui il club biancoblu paventa l'ipotesi di una. La decisione societaria di un blocco a tempo, sarebbe maturata in seguito aglidella squadra di coach Luca Delmonte. Nelle ultime 3 partite di campionato sono infatti arrivate altrettante: in ordine cronologico,in trasferta contro l'AX Armani Exchange Milano,tra le mura amiche della Unipol Arena contro l'Happy Casa Brindisi e infine ilmaturato nel posticipo di domenica scorsa al Palaverde nella sfida con la De' Longhi Treviso.

La dirigenza societaria spererebbe così di dare un segnale al gruppo squadra, spingendolo verso una maggiore responsabilizzazione in vista dei prossimi impegni di Serie A. Venerdì 19 marzo, nell'anticipo del 23° turno (ore 20:30, diretta su Eurosport Player), i biancoblu riceveranno la UNAHOTELS Reggio Emilia, peraltro fresca di cambio al timone con la successione in panchina di Attilio Caja ad Antimo Martino. Domenica 28 marzo ci sarà invece la stracittadina contro la Virtus Segafredo Bologna - palla a due alle ore 20:45 e diretta sia su Eurosport Player, sia su Rai Sport - in una sfida che, mai come quest'anno, potrebbe valere un'intera stagione.

Anche la tifoseria organizzata ha voluto rimarcare l'esistenza di problemi e difficoltà sostanziali nel raggiungere risultati sportivi accettabili. Il direttivo della FdL 1970 ha emesso un comunicato in cui la stessa Fossa dei Leoni chiede sostanzialmente maggiore consapevolezza di cosa voglia dire indossare la maglia della Fortitudo e quali responsabilità ciò comporti.

In occasione del derby, la Fortitudo utilizzerà una maglia creata ad hoc dal main sponsor Lavoropiù; queste divise sono già all'asta e lo saranno fino a giovedì 25 marzo. Tra la data di chiusura dell'asta e quella della sfida con la Virtus, i dodici vincitori avranno peraltro la possibilità di personalizzare la propria canotta e i propri pantaloncini. L'intero ricavato dell'asta sarà devoluto alla AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

