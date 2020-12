Carpegna Prosciutto Pesaro - Allianz Pallacanestro Trieste 84-74

Di Marco Arcari. 2° successo consecutivo della Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Jasmin Repesa, che alla Vitrifrigo Arena regola (84-74) l’Allianz Pallacanestro Trieste, dopo una sfida caratterizzata da show balistici e impressionanti prove individuali. Su tutte, quella di Simone Zanotti, alla miglior partita della carriera in Serie A (21 punti, con 9/10 al tiro, e 6 rimbalzi) e fondamentale nel realizzare le giocate decisive per spezzare definitivamente le resistenze biancorosse. Gara caratterizzata da ritmi alti ed elevate percentuali fin da subito, con Marko Filipovity e Davide Alviti protagonisti nel 1° quarto: il primo da oltre l’arco dei 6.75, il secondo con un 4/4 da 2 propiziato, anche e soprattutto, dai geniali assist del Lobito, Juan Manuel Fernandez (26-20). Nella frazione successiva, Milton Doyle sale in cattedra con 3 bombe, mentre Zanotti inizia a emergere quale go-to-guy inatteso per la formazione padrona di casa. Pesaro trova anche il +10 (39-29), grazie alle ottime percentuali di squadra da oltre l’arco, ma la squadra di coach Dalmasson risponde con un finale di 1° tempo in crescendo. Al 20’ è così 46-45, complice il buzzer di Fernandez.

Le difese salgono un po’ di intensità a inizio ripresa, ma la perfezione balistica delle due squadre non accenna a diminuire. Doyle prosegue nel suo show balistico (6/10 da 3 a fine 3° quarto), ma la difesa biancorossa fatica ad arginare il gran lavoro dei lunghi avversari a rimbalzo e i pick&pops tra Justin Robinson e Zanotti. Quest’ultimo è ancora protagonista: 5 punti nel parziale di 8-2 con cui la Carpegna Prosciutto chiude il periodo, compresa la tripla frontale del 65-62. Equilibri e grandi percentuali regnano sovrani fino a metà 4° quarto, quando Robinson decide di salire in cattedra con una serie di penetrazioni che tagliano in due la difesa ospite e con giocate che premiano praticamente qualsiasi compagno (ma che non sempre fruttano punti). Trieste non riesce ad arginare il folletto della VL e sbaglia tiri costruiti decisamente bene. Sono però soprattutto i rimbalzi offensivi concessi, e gli extra-possessi così generati, a condannare l’Allianz al k.o., il 7° stagionale, e a far esplodere la gioia sulla panchina di casa. Oltre al già citato Zanotti, MVP, grandi prove anche di Tyler Cain (15 e 15 rimbalzi) e di Robinson (12 e 10 assist). Doyle il migliore tra le file del club triestino (22 con 7/11 da 3).

Pesaro : Drell, Filloy 11, Calbini n.e., Cain 15, Robinson 12, Tambone 2, Mujakovic n.e., Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 13, Zanotti 21, Delfino 10. All. Repesa.

Trieste: Coronica n.e., Fernandez 5, Laquintana, Delia 10, Udanoh 2, Henry 15, Cavaliero n.e., Da Ros 4, Grazulis 8, Doyle 22, Alviti 8. All. Dalmasson.

Openjobmetis Varese - De'Longhi Treviso Basket 79-80

Di Marco Arcari. Successo in rimonta per la De’Longhi Treviso, che espugna il parquet della Openjobmetis Varese dopo una partita caratterizzata da incredibili parziali e grandi giocate individuali. Bastano pochi possessi affinché la coppia Arturs Strautins – Luis Scola garantisca a Varese un buon margine (17-7): Strautins realizza due schiacciatone in fotocopia, prenotando altrettanti posti nella Top-5 di giornata, Scola spara invece 3 bombe da guardia pura e realizza 11 punti in meno di 5’. Le percentuali dei biancorossi cominciano a calare drasticamente, ma Treviso ne approfitta solo temporaneamente. Rientrata a -3, la De’Longhi incassa infatti un 12-0 (in cui Toney Douglas è totale protagonista) e chiude sul -13 (29-16) il 1° quarto. Una bomba di Anthony Beane permette alla Openjobmetis di doppiare gli avversari (32-16) all’inizio della frazione successiva, mentre Douglas risponde a un break trevigiano (0-6) con 5 punti consecutivi per il 40-24 a metà 2° quarto. La formazione di coach Menetti non riesce a costruire trame offensive costantemente pericolose (peggior 1° tempo della stagione finora, in termini di punti segnati), pagando anche qualche persa di troppo, e così, nonostante gli sforzi di Christian Mekowulu, all’intervallo il ritardo è ancora molto consistente (45-30).

Arturs Strautins realizza 2 schiacciatone nel 1° quarto contro Treviso

È una Treviso totalmente rinvigorita, quella che ritorna sul parquet per la ripresa. 0-18 di break, dominio a rimbalzo offensivo e grande qualità difensiva, tanto che la Openjobmetis incappa in 5 turnovers e 0/6 al tiro nei primi 6’ e mezzo del 3° quarto (45-48). David Logan continua a martellare dalla lunga distanza e, con 2 bombe consecutive, lancia la De’Longhi sul +10 (46-56). Coach Bulleri non sa più cosa fare, dopo essere ricorso a ben 2 timeout in meno di 7 minuti, ma in suo soccorso arriva Michele Ruzzier: parziale personale di 5-0 e biancorossi che, dopo oltre 9 minuti, riescono così a trovare i primi punti su azione della ripresa. Douglas riporta avanti i padroni di casa con 2 triplone di fila (59-58 al 32’), Ruzzier lo imita alla perfezione e i biancorossi tentano una nuova fuga (65-60) a metà ultimo periodo, coronando un break di 19-4. La squadra di coach Bulleri paga però l’aver esaurito troppo presto il bonus falli, concedendo quei viaggi in lunetta che valgono il nuovo vantaggio ospite. Scola sembra realizzare la bomba capace di spezzare nuovamente le resistenze biancoverdi (72-70) a 2’ dalla sirena, ma così non è. Nel finale tirato, Michal Sokolowski emerge quale assoluto e inatteso protagonista. A pesare è però soprattutto il fallo antisportivo fischiato a Scola a 18’’ dal termine (79-76). Mekowulu fa 2/2 a cronometro fermo e, nel possesso successivo, Russell pesca alla perfezione il taglio backdoor di Sokolowski per il layup vincente.

Varese : Beane 7, Morse, Scola 19, De Nicolao n.e., Jakovics 4, Ruzzier 13, Strautins 4, De Vico 5, Ferrero 3, Douglas 24, Virginio n.e., Van Velsen n.e. All. Bulleri.

Treviso: Russell 13, Logan 23, Vildera, Imbrò 6, Piccin n.e., Chillo 2, Mekowulu 12, Sokolowski 10, Carroll 2, Akele 12. All. Menetti.

Fortitudo Lavoropiù Bologna - Umana Reyer Venezia 76-72

A cura di Davide Fumagalli. Quarta vittoria stagionale, terza nelle ultime tre sfide in campionato per la Fortitudo Lavoropiù Bologna che supera 76-72 l'Umana Reyer Venezia nel match della Unipol Arena valido per la 13esima giornata di Serie A, l'ultima dell'anno solare 2020. La Effe di Luca Dalmonte, priva di tre pilastri come Aradori, Happ e Saunders infortunati, e ancora senza l'ultimo acquisto Baldasso, viene trascinata dal miglior Adrian Banks della stagione: la guardia col numero 1 torna in versione brindisina e chiude con 28 punti (16 nel primo tempo) con 13 su 16 ai liberi e 30 di valutazione! Bene anche Totè, 14 punti, Withers, 10, e Mattia Palumbo, al massimo in carriera con 8 punti. Per Venezia, reduce da due successi di fila, la trasferta in casa della Fortitudo resta tabù visto che non vince dal 1991: non bastano i 17 punti con 5 triple di Bramos, i 13 di De Nicolao e i 12 punti di Daye, pesano le 15 palle perse, alcune sanguinose nel finale, e i soli 9 liberi tentati contro i 39 di Bologna! La partita della Unipol Arena vede un buon avvio di Venezia, 6-0, con 5 punti di De Nicolao, poi è il giovane Palumbo a svegliare la Lavoropiù, c'è la rimonta e la fuga fino al +11 di fine primo quarto, 25-14, firmato soprattutto da Banks, Withers e Totè. Nel secondo periodo la Reyer accorcia il divario, Daye e Fotu fanno -3 (28-25), ma Banks torna al lavoro, segna 8 degli ultimi punti di Bologna ed è vantaggio 37-29 all'intervallo, con la stella ex Brindisi già a quota 16 punti e con un netto divario nei liberi tentati (20 contro 2).

La ripresa è complicata per Bologna, si segna col contagocce mentre Venezia si sblocca, va avanti 44-41 con una tripla di Daye, e poi si iscrive al match Michael Bramos che segna due bombe consecutive per il 53-47 con cui si chiude il terzo periodo. Tutto sembra apparecchiato per la fuga della Reyer, che tocca il +8 sul 55-47, e invece la Fortitudo non molla, Banks e Mancinelli la rimettono davanti sul 56-55, e poi il nuovo allungo è firmato da due schiacciate di Fletcher e dalla bomba pesantissima di Sabatini per il 71-66, che diventa 73-66 con due liberi di Withers. Pare finita e invece Bramos insacca due bombe terrificanti per il -1 (73-72), poi sul -2 Venezia ha addirittura la chance per vincere ma Stone sbaglia dall'arco con chilometri di spazio. E' l'errore decisivo perchè Banks prende il rimbalzo, subisce fallo e segna i due liberi che consegnano un successo preziosissimo ai suoi. Per la Reyer un'occasione persa per proseguire la striscia positiva e contro una squadra tutt'altro che al completo. La Lavoropiù tornerà in campo sabato 3 gennaio per l'impegno di Desio contro Cantù mentre Venezia avrà due gare, prima il recupero di Eurocup col Partizan Belgrado (martedì) e poi domenica 4 il derby al PalaVerde contro Treviso (ore 17.30).

Bologna : Banks 28, Mancinelli 5, Fletcher 4, Palumbo 8, Hunt, Pavani n.e., Fantinelli 3, Cusin n.e., Withers 10, Totè 14, Sabatini 4. All. Dalmonte.

: Banks 28, Mancinelli 5, Fletcher 4, Palumbo 8, Hunt, Pavani n.e., Fantinelli 3, Cusin n.e., Withers 10, Totè 14, Sabatini 4. All. Dalmonte. Venezia: Casarin, Stone 8, Bramos 17, Tonut 8, Daye 12, De Nicolao 13, Campogrande, Chappell 2, D'Ercole n.e., Cerella n.e., Fotu 5, Watt 7. All. De Raffaele.

Vanoli Basket Cremona - Happy Casa Brindisi

