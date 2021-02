Bella ed importante vittoria esterna della Fortitudo Lavoropiù Bologna che si impone a Masnago contro la Openjobmetis Varese per 79-67 nel recupero della 17esima giornata di Serie A, match che era stato rinviato lo scorso 24 gennaio. Lo scontro salvezza va quindi alla formazione di Luca Dalmonte che centra il terzo successo esterno di fila, riscatta lo scivolone contro Sassari e sale a 14 punti insieme a Reggio Emilia, a -2 dal limite playoff, soprattutto va a +4 sull'ultimo posto di Cantù e Varese, contro cui ora ha anche lo scontro diretto a favore avendo ribaltato il -5 dell'andata. Bologna, che vince a Masnago per la prima volta del 2005, anno in cui vinse lo Scudetto in finale con Milano, quello famoso del canestro di Douglas assegnato con l'instant replay, si impone con un gran secondo tempo (40-29) e si gode le ottime prove di Banks, 18 punti, di Aradori e Saunders, 15 punti (più 6 recuperi per l'ex Cremona), di Hunt, 10, e di Fantinelli, 8 con 7 rimbalzi e 5 assist. Viceversa Varese parte fortissimo ma dopo l'ottimo primo quarto non riesce a ripetersi, crollano nel terzo periodo: per la squadra di Bulleri, costretta a ben sei gare in 18 giorni, ci sono 19 punti di Scola, 12 per Douglas e Strautins, mentre è incoraggiante l'ultimo arrivato Egbunu, 4 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate in 18'.