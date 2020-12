Basket

Basket Serie A, la presentazione di Belinelli: "La Virtus mi fa sentire un giocatore importante"

Il meglio della conferenza stampa di presentazione di Marco Belinelli alla Virtus Bologna: l'esterno della nazionale azzurra è tornato nel club in cui è cresciuto e in cui ha mosso i primi passi da professionista anche a livello internazionale dopo 13 stagioni trascorse in NBA, impreziosite dall'anello conquistato nel 2014 con i San Antonio Spurs.

00:04:15, 3 Visualizzazioni, 2 ore fa